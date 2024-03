La Voce di Lecce si unisce a Io Sud: presentazione dei candidati per le elezioni comunali

LECCE - La Voce di Lecce, rappresentata dai candidati Filippo Montinari, Paolo Zongolo e Tonia Erriquez, si unisce a Io Sud per le elezioni comunali del prossimo giugno. L'apparentamento tra l'associazione, guidata da Alfredo Prete, e il movimento fondato dalla senatrice Adriana Poli Bortone, candidata a sindaco per la coalizione di centrodestra, è stato ufficializzato questa mattina in piazzetta Alleanza.Alfredo Prete ha dichiarato di aver creduto fin dall'inizio nell'importanza della sua associazione nel rappresentare i cittadini non ascoltati dalla politica tradizionale. Ha sottolineato che le sue azioni politiche non sono motivate da vendette personali o rancori, ma dalla sua visione per la città. Prete ha espresso la sua convinzione che la collaborazione con Io Sud possa portare idee innovative e soluzioni concrete per il futuro di Lecce, come la proposta di un parcheggio custodito all'ingresso della città e l'attivazione dei Comitati di quartiere.I tre candidati presentati sono stati descritti nei loro intenti: Filippo Montinari si occupa di conservare la storia e le tradizioni di Lecce, Paolo Zongolo mira a riportare lo sport in città attraverso progetti nelle scuole e la realizzazione di eventi sportivi, mentre Tonia Erriquez punta a rappresentare il Piano strategico sociale e ad essere voce per i cittadini che si sentono ignorati dall'amministrazione comunale.Adriana Poli Bortone ha anticipato alcuni obiettivi del suo programma elettorale, enfatizzando la sua attenzione alle criticità segnalate dai cittadini. Ha promesso di ascoltare le proposte di La Voce, che considera un importante contributo per il futuro di Lecce, e ha delineato progetti per migliorare il centro storico, la villa comunale e i servizi sociali. Ha anche annunciato la creazione di un "Cantiere giovani" per investire nel futuro della città.In conclusione, Poli Bortone ha evidenziato l'importanza dell'unità nel centrodestra e la volontà di lavorare insieme per governare la città, riconoscendo gli errori del passato e guardando al futuro con determinazione e responsabilità.