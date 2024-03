L'aereo di linea della United Airlines effettua un atterraggio di emergenza dopo aver perso uno pneumatico durante il decollo

SAN FRANCISCO - Un Boeing 777 della United Airlines diretto in Giappone ha perso un pneumatico mentre decollava dall'aeroporto internazionale di San Francisco, giovedì 7 marzo 2024. L'aereo ha effettuato un atterraggio di emergenza in sicurezza a Los Angeles. Il video mostra l'aereo che perde uno dei sei pneumatici del carrello di atterraggio principale sul lato sinistro pochi secondi dopo il decollo. Il pneumatico è atterrato in un parcheggio per i dipendenti dell'aeroporto internazionale di San Francisco, dove si è schiantato contro un'auto e ha frantumato il finestrino posteriore prima di sfondare una recinzione e fermarsi in un parcheggio vicino.Nessuno è rimasto ferito, ha detto in un comunicato il portavoce dell'aeroporto Doug Yakel. I vigili del fuoco hanno atteso all'aeroporto internazionale di Los Angeles ma non è stato necessario il loro intervento, poiché il Boeing 777 ha effettuato un atterraggio senza incidenti, fermandosi a circa due terzi della pista. Il portavoce dell'aeroporto Dae Levine ha detto che l'aereo è atterrato in sicurezza. Il volo trasportava 235 passeggeri e un equipaggio di 14 persone, ha detto United.La compagnia aerea ha affermato che l'aereo, costruito nel 2002, è stato progettato per atterrare in sicurezza con pneumatici mancanti o danneggiati. I passeggeri verranno trasferiti su un altro aereo per il resto del viaggio, ha detto United. I Boeing 777 hanno sei pneumatici su ciascuno dei due carrelli di atterraggio principali. Il video del volo 35 in partenza mostra l'aereo che perde uno dei sei pneumatici del carrello di atterraggio principale sul lato sinistro pochi secondi dopo il decollo. Gli esperti dell’aviazione hanno affermato che la perdita dei pneumatici degli aerei è un evento raro e non è indicativo di un problema di sicurezza più ampio."Nell'aviazione, non vogliamo mai avere singoli punti di guasto se possono essere evitati, e questo è un esempio calzante", ha affermato Alan Price, ex capo pilota di Delta Air Lines. "I restanti pneumatici sono perfettamente in grado di sopportare il carico", ha aggiunto. Price ha affermato che uno pneumatico allentato è normalmente un problema di manutenzione e non un problema creato dal produttore. La Federal Aviation Administration, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, indagherà sull’incidente.