Lavoro, Pagano (Pd): 'Come sempre Regione Puglia fa la sua parte per i portuali abbandonati dal Governo'

TARANTO - “Grazie al Presidente Emiliano e alla Regione Puglia i lavoratori portuali di Taranto possono tirare un sospiro di sollievo. Mentre Fitto e Meloni pare non siano preoccupati di lasciare per strada i 330 lavoratori della TPWA alla scadenza dei termini, la Regione annuncia oggi il protocollo d’intesa siglato con l’Autorità di Sistema portuale del Mar Ionio e mirato proprio ad evitare che anche uno solo di questi lavoratori possa restare senza un adeguato sostegno.Il protocollo, infatti, definisce un quadro di interventi utili al rilancio e alla salvaguardia dell’occupazione nell’area portuale di Taranto, abbandonata dal Governo nell’assordante indifferenza dei parlamentari di maggioranza del territorio. Speriamo che questo segnale concreto, non dovuto o scontato, della Regione Puglia possa essere di stimolo per un intervento in zona Cesarini del Governo che sia risolutivo.” Così Ubaldo Pagano, deputato pugliese del Partito Democratico.