Investimento pedonale sui binari: disagi per la circolazione ferroviaria a Bari

Fortunatamente, il pedone non è in gravi condizioni. Tuttavia, è stato trasportato al pronto soccorso del Policlinico per ulteriori accertamenti.



Disagi alla circolazione ferroviaria



L'incidente ha causato alcuni disagi alla circolazione ferroviaria. Un treno ha subito variazioni di orario con un ritardo di 11 minuti (il numero 92307 delle 7.21 da Bari a Putignano). Due treni, quello delle 7.51 da Bari ad Adelfia e quello delle 9.07 da Adelfia a Bari, sono stati soppressi e sostituiti con un bus.

BARI - Una persona è stata investita questa mattina da un'auto sui binari delle Ferrovie Sud Est di via Oberdan, tra i quartieri Japigia e San Pasquale.