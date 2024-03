Omicidio Dambrosio: due arresti a Bari dopo 14 anni

L'omicidio di Dambrosio, ritenuto capo dell'omonimo clan, è maturato nel contesto della faida tra il clan Dambrosio e il clan Loiudice per il controllo delle attività illecite sul territorio di Altamura.



BARI - I Carabinieri del Comando Provinciale di Bari hanno eseguito due arresti per l'omicidio di Bartolomeo Dambrosio, avvenuto ad Altamura il 6 settembre 2010. I due arrestati sono L.D., 39enne già detenuto per altra causa, e M.P., 59enne.L.D. è accusato di aver fornito le armi al gruppo di fuoco che ha ucciso Dambrosio, mentre M.P. è accusato di aver partecipato all'esecuzione del delitto e di aver distrutto le armi e l'autovettura utilizzata per l'agguato. Ad entrambi è stata contestata l'aggravante mafiosa.Le indagini, condotte dai Carabinieri del Reparto Operativo – Nucleo Investigativo e coordinate dalla Procura della Repubblica di Bari – Direzione Distrettuale Antimafia, sono state sviluppate con attività tecniche e supportate da diverse dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.