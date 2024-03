Le indagini di Lolita Lobosco: torna a Bari la vicequestore più amata d'Italia

ROMA - Lunedì 4 marzo alle 21.25 su Rai 1 torna la terza stagione de Le Indagini di Lolita Lobosco, la serie che ha conquistato il pubblico con la sua protagonista ironica, tenace e dal cuore grande.Luisa Ranieri è di nuovo Lolita, la vicequestore di Bari alle prese con nuovi casi intricati e una vita sentimentale che, tra alti e bassi, potrebbe finalmente trovare una svolta.In questa stagione, Lolita dovrà affrontare indagini ancora più appassionanti e complesse. Un incontro inaspettato, inoltre, la metterà di fronte alla possibilità di riaprire il suo cuore all'amore, dopo le delusioni del passato. Ma riuscirà a fidarsi di nuovo? E che fine ha fatto Angelo, l'uomo che le ha spezzato il cuore?Anche gli altri personaggi della serie avranno le loro storie da vivere. Nunzia e Carmela lasceranno la casa di una vita per aprire un agriturismo con Trifone, Lello si prepara a diventare padre di due gemelli, e Antonio dovrà destreggiarsi tra lavoro e vita privata. E poi c'è Marietta, sempre alla ricerca dell'amore e della felicità.Le Indagini di Lolita Lobosco è una serie ambientata e girata principalmente in Puglia, con la bellezza della regione che fa da sfondo alle vicende dei protagonisti. La terza stagione è stata realizzata con il contributo di Apulia Film Fund di Apulia Film Commission e Regione Puglia.Oltre a Luisa Ranieri, nel cast della terza stagione troviamo Daniele Pecci, Giovanni Ludeno, Jacopo Cullin, Bianca Nappi, Giulia Fiume, Maurizio Donadoni, Mario Sgueglia, Ninni Bruschetta e Lunetta Savino.Le Indagini di Lolita Lobosco è una serie che ha conquistato il pubblico con la sua ironia, il suo ritmo serrato e i suoi personaggi irresistibili. La terza stagione è un appuntamento da non perdere per tutti i fan della fiction italiana.Le Indagini di Lolita Lobosco è una serie Rai Fiction. Le puntate della terza stagione saranno trasmesse in prima serata su Rai 1 ogni lunedì a partire dal 4 marzo. La serie sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay.