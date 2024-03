Lutto a Bari: addio all'avvocato Antonio De Feo

"Oggi, con la scomparsa dell'avvocato De Feo, la nostra città perde una delle personalità più brillanti del mondo accademico e forense. Un uomo capace, apprezzato per le sue qualità umane e per la straordinaria competenza in materia di diritto del lavoro, che ha insegnato nelle università pugliesi impegnandosi con cura nella formazione di moltissimi giovani avvocati. A nome mio personale e dell'intera città ai suoi familiari giunga il più sentito abbraccio."

BARI - È con profonda tristezza che la città di Bari piange la scomparsa dell'avvocato Antonio De Feo, avvenuta all'età di 78 anni dopo una breve malattia.Professionista stimato e punto di riferimento per il mondo accademico e forense barese, De Feo era conosciuto e apprezzato ben oltre i confini cittadini per la sua straordinaria competenza in materia di diritto del lavoro.Docente universitario nelle università pugliesi, ha formato con dedizione e cura moltissimi giovani avvocati, trasmettendo loro non solo la sua conoscenza, ma anche la sua passione per la professione.Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha espresso il cordoglio suo personale e della città:La notizia della sua scomparsa ha destato grande cordoglio in tutta la città.Le sue doti umane e professionali, unite al suo impegno costante nella formazione dei giovani, lo rendono un esempio indelebile per chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerlo.Alla famiglia De Feo le più sentite condoglianze da parte della redazione e di tutta la città di Bari.