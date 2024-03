Masseria Torre Maizza: al via il 28 marzo la stagione 2024

SAVELLETRI DI FASANO - Immersa tra gli ulivi secolari e a pochi chilometri dalle coste del Mar Adriatico, Masseria Torre Maizza a partire dal 28 marzo inaugura la stagione 2024, rinnovando la migliore accoglienza per un’esperienza di soggiorno autentica nel cuore della Valle d’Itria. Risalente al XVI secolo e rispettosamente ristrutturata, Torre Maizza è oggi un'oasi di pace immersa tra uliveti e mandorli secolari, un invito a fare del ritmo più lento la chiave di lettura per un soggiorno unico, come racconta il General Manager Franco Girasoli: “Come ogni anno, siamo emozionati quando ci accingiamo ad accogliere di nuovo i nostri ospiti. Masseria Torre Maizza, come tutti i Rocco Forte Hotels, rappresenta una miscellanea unica tra il design e il calore dell’ospitalità locale: con tutto il team non vediamo l’ora di ricominciare ad accogliere gli ospiti rendendo indimenticabile la loro permanenza!".Se la genuinità e la qualità delle materie prime locali vengono esaltate in ogni piatto curato dall’estro creativo dello Chef Fulvio Pierangelini - Creative Food Director per Rocco Forte Hotels - non resta che scegliere dove gustare le delizie pugliesi tra il Ristorante Carosello, a bordo piscina o sulla terrazza panoramica. Ancora, complici le temperature miti della primavera, è possibile cimentarsi in esperienze quali: lezioni di pasticceria dedicate alla preparazione del “Pasticciotto” o quelle focalizzate sulle tecniche per annodare una mozzarella. Tante le attività per esplorare la destinazione o le sue tradizioni, tra cui Art&Lab per andare alla ricerca delle artigianalità del territorio scoprendo materiali come cartapesta, ceramica e tecniche sartoriali.Data da salvare in calendario il 1 maggio 2024 per l’apertura stagionale di Lido Bambù, dove spiagge bianche e acque cristalline del mare fanno da cornice al beach club, indirizzo dove trascorrere momenti speciali accompagnati da menù stagionali a base di pesce fresco, ingredienti locali e ampia proposta di musica dal vivo.