Bari, cinema e teatro in un click

“Passeggiando con la Lolita” percorrendo un itinerario dedicato a Lolita Lobosco, per ammirare le bellezze dei luoghi dove è stata girata la fiction. Per la passeggiata, guidata da Maria Elena Toto è necessaria la prenotazione su whatsapp al n. 3475518150 indicando: nome, cognome e numero dei partecipanti.





Gli artisti:



Beppe Gernone: “Fuoco e cultura”

Duo AdMa: (A. Giannini - M. Paternoster) video “Psychomachia”

Giuseppe Lorusso: “Abbasce la cape” Victor Hugo incontra il dialetto barese, regia di Maurizio Sarubbi - “Jarche Vasce” La storia del teatro in vernacolo barese con la Regina Nietta Tempesta

Teresa Imbriani: “Red”

Rossella Mazzotta: “Fotografie di scena”

Marina Vallino: “La strada Fellini”

Associazione #WeAreInBari: “Fiction di Lolita Lobosco”

Gallerie espositive:



ARS TOTO SRL Via Andrea da Bari n. 92 presso la Galleria Ars Toto Srl in Via Andrea da Bari n. 92, si propone un viaggio immersivo tra pittura e fotografia con l’esposizione straordinaria di tre dei quattro bozzetti inediti dei dipinti che erano presenti nella cupola del teatro Petruzzelli di Bari, dai titoli: Il carro di Tespi, La maratona, La corrida, realizzati dall’artista Raffaele Armenise, la foto “Teatro a fuoco …” di Beppe Gernone, scattata durante l’incendio nel 1991, e le testimonianze storiche come manifesti e locandine inedite di rappresentazioni teatrali.

Gallerie del gusto e del sapore (via Roberto da Bari I° Isolato, adiacente all’Ateneo):



ARGENTERIA - n. 139

BELLA BARI - n. 141

DOLCE E SALATO - n. 133

GYROSTERIA - n. 160

MAMAPULIA - n. 150

MOMI - n. 146

MURATTIANA - n. 152

SOOD BISTROT - n. 147

INFO: Ars Toto Srl +39 3358299389 - Mail: Curatori: Maria Elena e Domenico Toto: Ars Toto Srl +39 3358299389 - Mail: arstotosrl@gmail.com Isol ART

BARI - Una iniziativa culturale che rientra nel calendario di eventi, in programmazione per il FuoriBiF&st 2024, che prevede di creare un’interazione tra il tessuto urbano commerciale e le arti contemporanee come quella della fotografia, con il coinvolgimento dei cittadini e degli esercizi commerciali: “Gallerie del gusto”, bar, ristoranti e bistrot, presenti nell’isolato pedonale di Via Roberto da Bari, adiacente al complesso dell’Ateneo e nella sede di Ars Toto Srl, in via Andrea da Bari, 92.Si svolgerà dal 16 al 23 marzo dalle 10.00 alle 20.00 una mostra fotografica itinerante, a cura di Maria Elena e Domenico Toto, con esposizione di fotografie rappresentative e video arte realizzati da artisti e fotoreporter: Beppe Gernone “Fuoco e cultura”, Duo AdMa video “Psychomachia”, Giuseppe Lorusso “Abbasce la cape” Victor Hugo incontra il dialetto barese, regia di Maurizio Sarubbi - “Jarche Vasce” La storia del teatro in vernacolo barese con la Regina Nietta Tempesta, Teresa Imbriani “Red”, Rossella Mazzotta “Fotografie di scena”, Marina Vallino “La strada Fellini”.Opere che descrivono e raccontano panorami suggestivi, momenti fugaci, bellezze indimenticabili, segni di un tempo che suscitano emozioni, e ricordi unici inerenti alle arti del cinema e del teatro barese. Fotogrammi di location usate per alcune fiction come quella di Lolita Lobosco dell’Associazione #WeAreInBari, ritratti di operatori, attori o semplici spettatori che hanno partecipato ai BiF&st negli anni precedenti.Una galleria espositiva virtuosa / virtuale, dove il gusto e il sapore incontrano l’Arte e lo spettacolo: l’obiettivo è impressionare “gli spettatori in presenza” attraverso una serie di shock percettivi e giocare sulla labilità dei confini fra esperienza reale ed esperienza cinematografica realizzando un set interpretativo di nuovi linguaggi.L’inaugurazione dell’evento si terrà sabato 16 Marzo alle ore 12.00 presso le “Gallerie del gusto” nel I° Isolato di Via Roberto da Bari, adiacente all’Ateneo.Inoltre, sabato 23 marzo alle 17.30, si effettuerà la visita guidata: