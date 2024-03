Mistero intorno alla morte di Alessio Giannaccari a Amsterdam: il caso della SIM scomparsa

AMSTERDAM - Una vicenda avvolta nel mistero ha scosso la comunità internazionale questa settimana, con il rinvenimento del corpo senza vita di Alessio Giannaccari, il giovane di 20 anni originario di Lecce, lungo i binari della stazione della metropolitana di Holendrecht ad Amsterdam. Ciò che ha lasciato gli investigatori e gli amici perplessi è il ritrovamento di una SIM, intestata al padre del giovane, nel telefono che si presumeva essere in uso di Alessio al momento della sua morte.L'assenza del cellulare stesso, sia sul luogo del ritrovamento del corpo che a casa, aggiunge un nuovo strato di complessità a un caso già difficile da decifrare. Questo particolare dettaglio solleva interrogativi su cosa possa essere accaduto a quel telefono e se possa contenere informazioni cruciali per comprendere le circostanze della tragedia.Al momento, la salma di Alessio è ancora sotto la giurisdizione delle autorità giudiziarie olandesi, in attesa dell'esecuzione dell'autopsia e degli esami tossicologici. Questi test potrebbero rivelare la presenza di sostanze che potrebbero aver influenzato lo stato mentale e fisico della vittima, gettando luce sulle circostanze della sua morte.Nel frattempo, i genitori di Alessio sono tornati nella loro terra natale, nel Salento, mentre gli amici del giovane continuano a esprimere il loro affetto e la loro incredulità riguardo alla possibilità che Alessio abbia compiuto un gesto così estremo come il suicidio. Un segno tangibile dell'affetto e del ricordo che Alessio ha lasciato dietro di sé è uno striscione con la semplice scritta "Ciao Alessio", che campeggia davanti al suo vecchio liceo, il Siciliani.In attesa che emergano ulteriori dettagli e sviluppi da questa storia, la comunità resta in sospeso, desiderosa di comprendere la verità dietro la morte di questo giovane tanto amato.