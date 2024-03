Maria Carmen Lorusso e suo padre restano ai domiciliari: respinto il ricorso del Tribunale del Riesame

BARI - La vicenda giudiziaria che coinvolge Maria Carmen Lorusso, ex consigliera comunale, e suo padre, Vito Lorusso, ex primario dell'Oncologico di Bari, ha recentemente visto nuovi sviluppi. Entrambi erano stati arrestati lo scorso 26 febbraio nell'ambito di un'ampia indagine condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari.Nonostante i tentativi della difesa di ottenere la revoca della misura cautelare, il Tribunale del Riesame ha deciso di respingere il ricorso presentato dai legali dei due imputati. La decisione del Riesame è stata accolta con delusione da parte della difesa, che aveva puntato sull'argomento della mancata possibilità di reiterazione del reato, considerando che Maria Carmen Lorusso si era dimessa dalla carica di consigliera comunale e che suo padre era già in pensione.Tuttavia, nonostante tali argomentazioni, il Tribunale ha confermato la misura cautelare ai domiciliari per entrambi gli imputati. Questo nuovo sviluppo ha spinto i legali a prepararsi per un ulteriore ricorso una volta che saranno depositate le motivazioni della decisione del Riesame.