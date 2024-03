'Nardò che meraviglia!', contest fotografico sulle bellezze della città

Attraverso l’apposito avviso pubblico appunto saranno selezionate 15 foto (da un nucleo di valutazione), suddivise in tre aree tematiche: centro storico (chiese, monumenti, piazze, vicoli, viuzze, cortili e altro), natura, mare/aree costiere e paesaggio rurale (quindi, aree naturali, mare, località costiere, ecc.), infine tradizioni popolari, enogastronomia tipica, usi e costumi, folklore (quindi, prodotti tipici, eventi e manifestazioni cittadine, riti della tradizione e altro).

Le foto saranno utilizzate per promuovere il programma di eventi della stagione estiva a cura dell’amministrazione comunale e la campagna Nardò Experience estate e per ogni altra iniziativa di comunicazione e di marketing.

"Ci piace molto l’idea – spiega l’assessore al Turismo e al Marketing territoriale Giuseppe Alemanno – che la promozione delle bellezze del nostro territorio passi dalle mani, dalla creatività e dagli 'occhi' degli stessi cittadini. Abbiamo un patrimonio ambientale, artistico e culturale che può essere fotografato, diffuso e condiviso, aumentando a dismisura la visibilità di Nardò. Il contest si rivolge ai fotografi professionisti, ma anche ai semplici appassionati che possono distinguersi per originalità o per capacità di cogliere il momento o il dettaglio. Ci sono molti modi di utilizzare gli scatti più belli e di contribuire alla promozione del territorio".

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Si può partecipare inviando entro l’8 maggio un massimo di tre foto all’indirizzo di posta elettronica ufficio.stampa@comune.nardo.le.it tramite, se necessario, piattaforme per l’invio di file di grandi dimensioni (esempio, Wetransfer), inserendo nell’oggetto della mail "nome, cognome – contest fotografico turismo". Gli scatti dovranno essere in alta risoluzione e non dovranno contenere loghi, firme, watermark. Non sono ammessi fotomontaggi. La risoluzione di ciascuna foto dovrà essere preferibilmente di 300 dpi e in formato JPEG (.jpg).