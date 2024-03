Notte Bianca degli Ipogei: Taranto apre le sue porte sotterranee

TARANTO - Sabato 23 e 30 marzo, dalle 19 alle 24, la Città Vecchia di Taranto si animerà con la "Notte Bianca degli Ipogei". Un'occasione unica per scoprire i tesori nascosti della città, immergendosi in un affascinante viaggio tra le sue vestigia sotterranee.Dieci siti ipogeici saranno eccezionalmente aperti al pubblico, offrendo un percorso suggestivo tra tagli di cava, blocchi di età greca, resti di strutture romane e medievali. Un itinerario che condurrà i visitatori alla scoperta della Taranto più antica, custodita nelle profondità del suo sottosuolo.La "Notte Bianca degli Ipogei" è un progetto targato Taranto Grand Tour, nato dalla volontà di valorizzare il patrimonio culturale sotterraneo della città e di creare un prodotto turistico innovativo.I visitatori potranno muoversi liberamente lungo il circuito, grazie a mappe cartacee e digitali. Inoltre, ragazzi della città vecchia saranno presenti per accogliere e accompagnare i visitatori.Ogni sito ipogeo sarà presidiato da personale specializzato pronto a fornire informazioni e approfondimenti sulla storia e le caratteristiche dei luoghi.Tra gli ipogei che saranno aperti al pubblico ci sono quelli dei Palazzi Galeota, Ulmo, Spartera, Stola, Antonelli, Barion Santamato, della casa natia di Sant’Egidio Maria da Taranto, di Sant’Agostino, di Piazza Duomo e dell’hotel San Andrea degli Armeni.Sabato 30 marzo saranno inoltre aperte al pubblico altre aree ipogeiche, arricchendo ulteriormente l'offerta della "Notte Bianca".La "Notte Bianca degli Ipogei" è un'occasione imperdibile per scoprire una Taranto inedita e suggestiva. Un'esperienza unica per gli amanti della storia, della cultura e dell'archeologia.Il biglietto per la "Notte Bianca degli Ipogei" è simbolico, al costo di 5 euro (gratuito per i minori di 12 anni). Per informazioni e prenotazioni: 388/7848371. È possibile prenotare online al link https://www.reddit.com/r/wondereggpriority/comments/n38q1k/my_tribute_to_wep_oc/ . Il pagamento può essere effettuato anche di persona presso l'Info Point Taranto in Piazza Castello.