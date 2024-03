Serie C, il Brindisi penalizzato di 4 punti per irregolarità amministrative

Nel girone C di Serie C il Brindisi, ieri pomeriggio, è stato penalizzato di 4 punti dal Tribunale Federale Nazionale per irregolarità amministrative. La squadra pugliese ha subito questa sanzione per avere pagato in ritardo i contributi previdenziali ai tesserati che scadevano il 18 dicembre 2023.Il Brindisi, già all’ ultimo posto in classifica, scende da 19 a 15 punti e l’ amministratrice unica dei biancazzurri Maria Chiara Rispoli è stata squalificata per 45 giorni. Il Brindisi giocherà domenica 24 marzo alle 18,30 contro il Taranto al “Fanuzzi” nella trentatreesima giornata.