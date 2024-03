NTC, Emiliano sospende l'accordo di programma: 'Tutelare l'ambiente'

BARI - Il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha deciso di sospendere l'accordo di programma per il Nardò Technical Center (NTC)."La Regione, ancora una volta, dimostra di voler coniugare l'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'intervento con la tutela dell'ambiente", ha dichiarato il Presidente Emiliano. "Abbiamo preso una decisione in linea con il Ministero, al fine di riconsiderare alcuni aspetti del procedimento a seguito delle specifiche indicazioni fornite dalla Commissione europea".La sospensione dell'accordo di programma permetterà di approfondire le valutazioni ambientali e di recepire le indicazioni della Commissione europea. L'obiettivo è quello di realizzare un progetto che sia compatibile con l'ambiente e che tuteli il territorio.La decisione di Emiliano è stata accolta con favore dalle associazioni ambientaliste che da tempo si oppongono al progetto NTC. "E' un passo importante nella giusta direzione", ha commentato Legambiente Puglia. "Ora è necessario avviare un confronto serio e trasparente per trovare una soluzione alternativa che sia sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale".Il NTC è un progetto di grande rilevanza economica per la Puglia. Il centro dovrebbe ospitare piste di collaudo per auto e moto, un centro di ricerca e sviluppo e un'area industriale. Il progetto ha però sollevato preoccupazioni ambientali per il possibile impatto sulla falda acquifera e sulla riserva naturale di Torre Guaceto.La sospensione dell'accordo di programma è un momento di svolta per il progetto NTC. La Regione Puglia dovrà ora trovare un equilibrio tra le esigenze di sviluppo economico e la tutela dell'ambiente.