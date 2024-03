Due squadre tarantine pronte a conquistare il Campionato Mondiale della Pizza 2024

TARANTO - Presso il Salone degli Specchi a Palazzo di Città, è stata presentata la delegazione di pizzaioli tarantini che parteciperà al Campionato Mondiale della Pizza 2024 a Parma. Due le squadre in gara: "S'pò fa" e "Sud".



Se la prima è composta da Fuggetti, Longo, Valente, Ferrarese, Giannone e Ricciardulli, nella squadra Sud troviamo invece Argese, Viterale, Aiezza, Stasolla, Rossini e Difonzo.



Esperienza, tecnica, studio e valorizzazione delle materie prime del territorio sono i capisaldi dei pizzaioli in gara. Lo chef Francesco Pucci, con la sua pluriennale esperienza come presidente APCI-Calabria, consigliere nazionale e ambasciatore di DOC Italy, affiancherà le squadre come consulente.



L'Assessora alla Cultura e agli Eventi del Comune di Taranto, Angelica Lussoso, ha commentato: "I nomi stessi delle squadre, "S'pò fa" e "Sud", richiamano la determinazione e la caparbietà dei nostri pizzaioli. Sono sicura che sapranno farsi valere e portare in alto il valore del nostro territorio."



Il consigliere comunale Francesco Cosa ha aggiunto: "Ho sposato con entusiasmo l'iniziativa di presentare a Taranto le due squadre che gareggeranno a Parma. Sono certo che questo sia solo l'inizio di un percorso di valorizzazione dei talenti del nostro territorio."



Vito Fuggetti, della squadra "S'pò fà", ha dichiarato: "Ciascuno di noi sta perfezionando le pizze con cui gareggerà. Non andiamo a Parma solo per partecipare, ma puntiamo alla vittoria. Ci metteremo tutta la nostra passione per noi, per chi ci supporta e per i nostri territori."



Nicola Argese, della squadra Sud, ha concluso: "La pizza è un patrimonio di tutti, un elemento che unisce l'Italia intera. Noi saremo uniti e coesi nell'affrontare questa sfida."



Le due squadre tarantine sono pronte a conquistare il palato dei giudici del Campionato Mondiale della Pizza 2024, con il sostegno e l'entusiasmo dei loro territori. Un'occasione per celebrare l'eccellenza gastronomica italiana e la tenacia di chi, con passione e dedizione, porta avanti la tradizione della pizza.



Forza Taranto!