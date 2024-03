Officina abusiva scoperta dalla Guardia di Finanza: sequestrate attrezzature e sanzionato il titolare

GIOIA DEL COLLE - I Finanzieri della Compagnia di Gioia del Colle hanno scoperto un'officina meccanica abusiva completamente sconosciuta al Fisco.I militari, nel corso di un controllo del territorio, hanno individuato un locale adibito ad officina meccanica, priva di qualsiasi insegna o autorizzazione. All'interno sono stati trovati numerosi strumenti e attrezzature per la riparazione di autovetture, tra cui cavalletti, compressore, crick mobili, banchi da lavoro, carrello attrezzi, carica batterie, gruette sollevatrici, pezzi di ricambio ed autovetture in corso di riparazione.Il titolare dell'officina, sprovvisto di partita IVA e di qualsiasi licenza o autorizzazione, è stato identificato e sanzionato. L'uomo, inoltre, non avendo mai presentato alcuna dichiarazione fiscale, è stato segnalato all'Agenzia delle Entrate.Le attrezzature rinvenute nell'officina abusiva sono state sottoposte a sequestro amministrativo. Il titolare è stato sanzionato con una multa da un minimo di 5.164 euro a un massimo di 15.493 euro.L'operazione della Guardia di Finanza di Gioia del Colle rappresenta un duro colpo all'abusivismo nel settore delle riparazioni auto. Il sequestro e la sanzione inflitti al titolare dell'officina abusiva servono da deterrente per tutti coloro che operano senza le dovute autorizzazioni e nel rispetto delle norme fiscali.L'attività di controllo della Guardia di Finanza mira a tutelare la sicurezza dei consumatori e a garantire la concorrenza leale tra le imprese. Le officine abusive, infatti, spesso non offrono le garanzie di sicurezza e professionalità necessarie, mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini e degli automobilisti.La Guardia di Finanza continuerà a svolgere controlli capillari sul territorio per contrastare l'abusivismo e l'evasione fiscale, a tutela dei cittadini e delle imprese oneste.