Bari: al via il progetto 'TIM - Urban Vision' con l'installazione di cabine digitali

Infotainment: notizie, eventi, informazioni turistiche e culturali

Ricarica di smartphone

Pagamenti digitali

Ticketing per trasporti e servizi pubblici

Chiamate gratuite verso numeri fissi e mobili nazionali

Servizi di sicurezza: videosorveglianza, tasto "Women+" per le donne in situazioni di pericolo

Le cabine saranno inoltre accessibili a tutti, grazie a:

Istruzioni d'uso in Braille

Comandi vocali

Sensori di prossimità per l'adattamento del contenuto all'altezza dell'utente





Un nuovo presidio per la sicurezza e la cittadinanza



Le cabine digitali diventeranno anche un importante presidio per la sicurezza grazie a:

Funzionalità di videosorveglianza

Tasto "Women+" per le donne in situazioni di pericolo

Sistema di allarme

Illuminazione del perimetro della cabina

Collegamento diretto con le Forze dell'ordine

Un progetto per la Smart City di Bari



Le cabine digitali si inseriscono nel percorso di digitalizzazione dei servizi che l'Amministrazione comunale sta perseguendo da tempo, in linea con l'Agenda Digitale Metropolitana e la strategia di sviluppo della Smart City di Bari.





I vantaggi per la città

Migliore accesso ai servizi per la cittadinanza

Maggiore sicurezza

Innovazione tecnologica

Promozione della cultura digitale

Sviluppo di nuovi servizi di pubblica utilità

Un'occasione per cittadini, turisti e lavoratori



Le cabine digitali saranno un nuovo punto di riferimento per cittadini, turisti e lavoratori, offrendo loro un modo semplice e veloce per accedere a informazioni, servizi e contenuti utili.





Un progetto in collaborazione con TIM



Il progetto "TIM - Urban Vision" è frutto della collaborazione tra il Comune di Bari e TIM S.p.A., che ha selezionato Bari come una delle 14 città italiane in cui sperimentare questo progetto innovativo.





Un passo avanti verso il futuro



L'installazione delle cabine digitali rappresenta un passo avanti importante verso il futuro della città di Bari, una città sempre più Smart, accessibile e sicura.

BARI - La Giunta comunale di Bari ha approvato le linee di indirizzo per la definizione di un accordo di collaborazione con TIM S.p.A. per l'implementazione del progetto "TIM - Urban Vision". Il progetto prevede l'installazione di cabine telefoniche digitali sul territorio cittadino, trasformando 70 cabine obsolete in presidi intelligenti e inclusivi al servizio della cittadinanza.Le cabine digitali saranno dotate di grandi schermi touch screen e offriranno una vasta gamma di servizi: