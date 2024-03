Ostuni, martedì 19 marzo lo spettacolo 'Recital' di Angelo Cefaliello nella Chiesa dei Cappuccini

OSTUNI (BR) - Proseguono gli eventi nella città di Ostuni: martedì 19 marzo 2024, alle ore 19:30 presso la Chiesa dei Cappuccini, si terrà lo spettacolo "Recital" di Angelo Cefaliello. - Proseguono gli eventi nella città di Ostuni: martedì 19 marzo 2024, alle ore 19:30 presso la Chiesa dei Cappuccini, si terrà lo spettacolo "Recital" di Angelo Cefaliello.





L'evento, organizzato da Comunione e Liberazione Ostuni, Parrocchia Santuario SS. Medici in collaborazione con la Confraternita Madonna dei Fiori, rientra nei festeggiamenti di San Giuseppe, Patrono della Chiesa Universale.





Molto significativa, nel manifesto, la frase "Ma io ho negli occhi chi, per amore, un certo giorno mi ha preso con sé; come una mano che ti strappa dal buio, senti il tuo corpo riprendere peso, trovi il perdono di chi hai offeso. Trovi la forza di ricominciare, ti senti amato e vuoi amare" tratta da "Posti lontani da me" di Angelo Cefaliello.