Fase: ''La mia musica a favore dell'inclusione e dell'uguaglianza''

Il cantautore Valerio Urti (in arte Fase) torna con il nuovo singolo 'Veleno', una hit esplosiva e orecchiabile con un richiamo alle sonorità anni 80. "Veleno" si rivolge a coloro che desiderano essere l'antidoto contro il veleno autoinflitto quotidianamente, paragonandolo a una droga. Una canzone che va oltre l'esperienza individuale, incanalando emozioni universali e offrendo una prospettiva riflessiva su temi importanti.

Ad oggi con tre singoli all’attivo, Fase conta più di 450.000 stream su tutte piattaforme. Il 24 novembre 2023 esce l'ultimo singolo ”Veleno", primo singolo uscito con l'etichetta discografica Sorry Mom!.

Anche questa volta hai fatto centro con “Veleno”. Il tuo pubblico ha risposto bene. Te l’aspettavi?

Dopo aver pubblicato ‘Nena’ mi aspettavo una risposta un po più dubbiosa da parte del pubblico, ed invece hanno risposto molto bene all’uscita di ‘Veleno’. In tanti mi hanno scritto che questo brano è ‘la carica che gli serviva’, altri hanno scritto: “ci voleva una canzone con questa grinta”, altri invece si sono sentiti catapultati all’interno della propria storia pronti per affrontarla a muso duro. E’ un brano diverso dagli altri, l’emotività del testo ed il ritmo del sound sono due rette incidenti pronte ad incontrarsi in un determinato punto ben preciso della nostra vita.

Un video che rappresenta la diversità e la libertà. Com’è nata l’idea?

Sono molto legato al movimento LGBT, ma soprattutto sono forte sostenitore ed un’attivista della libertà di pensiero in tutte le sue forme. L’idea è nata da una chiacchiera con le mie amiche super star ‘Cristy Mcbacon’, ‘Dany Tellmewhy’ e ‘Fedina Penale’ che oltre ad essere delle persone stupende sono vincitrici di diversi concorsi Drag. Volevamo dar vita ad un vero e proprio ‘people's reactions live’ per rendere partecipi i cittadini torinesi che si sono trovati a passeggiare nei posti storici torinese durante il set. L’inclusione e l’uguaglianza sono stati il denominatore comune delle riprese del video, e devo dire che la reazioni dei passanti è stata molto partecipe sottolineando il fatto che ad oggi la vera risposta al male comune quotidiano è la dolcezza di sentirci sempre persone uniche e speciali.

Che periodo è della tua vita?

Devo die che è un periodo felice ma stressante. La progettazione del futuro richiede sempre un grande dispendio di energie che si liberano molto volentieri anche se questo richiede uno sforzo psicofisico importante. L’uscita del disco e la progettazione del tour mi gasano parecchio.

Cosa ci puoi anticipare del nuovo disco e del tour?

‘Veleno’ diciamo che ha cominciato a scoprire le carte. Il sound del disco è in continua evoluzione anche se sicuramente il denominatore comune sarà mischiare la penna cantautorale al sound anni ’80 misto alla resa live che vi assicura sarà molto potente ed impatto. Un assaggio del tour è stato il live all’Hiroshima di Torino a Gennaio, dove assieme ai miei collaboratori abbiamo testato l’impatto sonoro e visivo e devo dire che in Hiroshima pieno è stato bello vedere il coinvolgimento del pubblico. La progettazione del tour è ancora in atto ma posso dirvi che toccherà tutte le principali città del paese.