Paura al Petruzzelli: direttore d'orchestra sviene durante Madama Butterfly

BARI - Momenti di apprensione ieri sera al Teatro Petruzzelli di Bari durante il terzo atto dell'opera Madama Butterfly. Giacomo Sagripanti, direttore d'orchestra 42enne, ha improvvisamente perso i sensi e svenuto a pochi istanti dal termine dello spettacolo.Immediato l'intervento di alcuni musicisti che si trovavano sul palco e di un medico presente in sala. Dopo circa 15 minuti di soccorso, Sagripanti si è ripreso ed è tornato a dirigere l'orchestra fino alla conclusione dell'opera.Grande apprensione si è diffusa tra il pubblico presente in platea, che ha assistito con trepidazione all'accaduto. La vicenda ha destato preoccupazione e ha sollevato interrogativi sulle condizioni di salute del direttore.Fortunatamente, Sagripanti si è ripreso completamente e ha potuto terminare lo spettacolo. Non è chiaro al momento cosa abbia causato il malore, ma è probabile che sia stato un calo di pressione o un lieve mancamento.Il Teatro Petruzzelli ha espresso la sua vicinanza al maestro Sagripanti e ha ringraziato i musicisti e il medico per il loro tempestivo intervento.Un episodio che ha sicuramente segnato la serata e che ha ricordato l'importanza di avere sempre a disposizione personale medico in caso di eventi simili.La vicenda ha anche acceso i riflettori sulle condizioni di lavoro dei direttori d'orchestra, spesso sottoposti a grande stress e a un ritmo di lavoro molto intenso.Un plauso a Sagripanti per la sua professionalità e per la tenacia con cui ha portato a termine lo spettacolo nonostante il malore.