9 arresti a Vieste per traffico di droga: cocaina dal terrazzo con un sistema di canaline

VIESTE - I Carabinieri delle compagnie di Cerignola e Manfredonia hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del tribunale di Foggia su richiesta della procura, nei confronti di 9 persone accusate di traffico, detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti.: L'attività investigativa è stata avviata in seguito all'esplosione di un ordigno artigianale avvenuto a Vieste il 7 gennaio 2022, che aveva danneggiato il portone di casa di un pregiudicato locale.: Le indagini hanno permesso di accertare un fiorente traffico di droga tra gennaio e luglio 2022. La droga, acquistata da fornitori di Cerignola, veniva venduta al dettaglio a Vieste, in un'abitazione del centro storico sorvegliata da un impianto di videocamere.: I Carabinieri hanno documentato oltre 5.000 episodi di spaccio, circa 50-60 al giorno. Gli acquirenti depositavano il denaro in un cestino calato dall'alto e ricevevano la droga, principalmente cocaina, attraverso un ingegnoso sistema di canaline che dal terrazzo del fabbricato la recapitavano al piano stradale.I Carabinieri stimano che lo spaccio al dettaglio abbia fruttato agli indagati guadagni per circa 25.000-30.000 euro al mese.: 4 degli indagati sono stati destinatari di custodia cautelare in carcere, 3 agli arresti domiciliari e 2 del divieto di dimora in provincia di Foggia.L'operazione rappresenta un duro colpo al traffico di droga nel Gargano, in particolare a Vieste, dove lo spaccio di stupefacenti rappresenta un problema di primaria importanza.