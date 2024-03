Ac Milan fb





Sconfitta indolore per la Roma, che in Inghilterra perde 1-0 contro il Brighton per la rete di Welbeck. La rete dell'inglese non serve agli uomini di De Zerbi che all'Olimpico erano usciti sconfitti per 4-0. Vittoria in rimonta per l'Atalanta, che costruisce la propria qualificazione nella ripresa grazie alle reti di Lookman e Scamacca, che rispondono a Pedro, che aveva portato in vantaggio i lusitani.

Milan, Roma e Atalanta superano i loro avversari e si qualificano ai quarti di Europa League, ed attendono l'urna di Nyon per conoscere gli avversari da affrontare ai quarti. I rossoneri, dopo il successo al San Siro, battono lo Slavia Praga per 1-3. Splendido il gol di Leao che, sul finire del primo tempo, fa partire un destro all'incrocio.