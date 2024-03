Via Sparano e centro storico: due nuovi gioielli per l'ospitalità barese

BARI - Due nuovi cantieri aperti a Bari promettono di arricchire l'offerta ricettiva della città, puntando sul fascino del lusso e della centralità.In via Sparano, la via dello shopping per eccellenza, un piccolo palazzo storico si sta trasformando in un bed and breakfast o un boutique hotel di alto livello. Il progetto si inserisce in un contesto di riqualificazione edilizia che sta interessando molti immobili cittadini, sempre più spesso convertiti in strutture ricettive per soddisfare la crescente domanda turistica.La posizione strategica, nel cuore pulsante della città, a pochi passi dai principali luoghi di interesse, rende questo nuovo b&b o boutique hotel un'opzione ideale per i visitatori che desiderano vivere Bari in maniera autentica e immersiva.Non lontano da piazza Chiurlia, di fronte alla chiesa di San Giuseppe, un altro cantiere è in corso per la ristrutturazione di un edificio che ospiterà piccoli appartamenti destinati ai turisti. L'atmosfera suggestiva del centro storico e la cura dei dettagli negli appartamenti garantiranno un soggiorno confortevole e indimenticabile.L'apertura di queste due nuove strutture ricettive rappresenta un passo importante per la crescita del turismo a Bari. La varietà di proposte, dagli appartamenti ai b&b di lusso, permette di soddisfare le esigenze di una clientela eterogenea, offrendo a tutti la possibilità di vivere un'esperienza unica nella città pugliese.