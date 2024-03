Petruzzelli, Biscardi: teatro monumento nazionale

ph Clarissa Lapolla

BARI - Il teatro Petruzzelli di Bari, con i teatri alla Scala di Milano, Fenice di Venezia e Regio di Parma, riconosciuto come “monumento nazionale”. La Commissione Cultura della Camera, ha infatti approvato un emendamento, firmato dal capogruppo di Forza Italia Rita dalla Chiesa, con la proposta di legge per la “Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani”, al fine di garantire a questi storici contenitori culturali un riconoscimento che ne valorizzi il prestigio, la storia, le attività.Il via libera definitivo arriverà con l’approvazione della legge da parte della Camera e del Senato.Il sovrintendente del Teatro Petruzzelli Massimo Biscardi esprime viva soddisfazione per questa bellissima notizia, che valorizza l’importanza del Teatro pugliese dal punto di vista architettonico e culturale, ringraziando pubblicamente l’onorevole Dalla Chiesa, e il presidente, Federico Mollicone e con loro tutti i componenti della Commissione Cultura della Camera dei Deputati.“Ringrazio l’on. Rita Dalla Chiesa e tutta la Commissione Cultura – dichiara Biscardi- per la proposta di questo importante riconoscimento dedicato al Teatro Petruzzelli. Con l’auspicio che il provvedimento venga trasformato quanto prima in legge dai due rami del Parlamento è innegabile il tributo che premia l’impegno profuso dalla Fondazione lirica pugliese, per la rinascita di uno dei contenitori culturali più significativi del nostro Paese, dopo la sua ricostruzione, architettonica e culturale, con la fondamentale trasformazione in Teatro di produzione”.