Pillole musicali: l'addio dei Beatles e la nascita degli Electric Light Orchestra

MASSIMO IAVARONE - Nel 1970 lo scioglimento dei Beatles lascia un grande vuoto nella musica mondiale. Nascono gruppi ( specialmente nel nord Europa ) che provano a riprendere le sonorità dei quattro ragazzi di Liverpool, ma senza avere il grande successo del gruppo inglese.

Nello stesso anno del loro scioglimento, dalle ceneri dei Move, si forma un nuovo gruppo che riuscirà a ritagliarsi un grande successo nel panorama musicale. Gli Electric Light Orchestra conosciuti anche con l’acronimo E.L.O.

Jell Lynne e Roy Wood, dopo aver suonato insieme negli ultimi due album dei MOVE, decidono che vogliono dare vita ad un gruppo con sonorità più pop e rock. Lynne è sempre stato innamorato dei Beatles e negli album si sentirà la loro influenza.

Nel 1972 Wood lascia il gruppo e Lynne riuscirà a far conoscere il suo grande talento. Dopo il clamoroso successo di Out of Blue,si chiude il primo periodo del gruppo con Discovery, l’ottavo disco, con sonorità più vicine al pop.

Gli E.L.O. erano attesi nell’ardua impresa di replicare la bellezza del doppio album precedente ( Out of Blue ), ma anche se Discovery non riscosse delle ottime critiche dei precedenti lavori, il pubblico lo apprezzò portando con ben 5 hits nelle top ten inglesi e americane, facendolo uno degli album più venduti del gruppo, lasciando nella memoria canzoni diventate dei classici trasmesse in radio ancora oggi.

Il disco strizza un occhio alla disco con pezzi come DONT’BRING ME DOWN, LAST TRAIN TO LONDON, CONFUSION e SHINE A LITTLE LOVE. Ma il vero gioiello è THE DIARY OF HORACE WIMP, che riporta alle amate sonorità beatlesiane accompagnato da un testo bellissimo.

Il disco è piacevole, la presenza di così tanti singoli di successi ne fanno quasi un Greatest hits. Per Lynne è l’ennesima conferma delle sue qualità di compositore e lo farà diventare anche un ricercatissimo produttore al punto che anche George Harrison, volle il suo coinvolgimento in uno dei suoi ultimi progetti.

In seguito, Lynne e George Harrison formarono i Traveling Wilburys insieme a Bob Dylan, Roy Orbison,Tom Petty e incidendo due album.

Per completare l’ascolto, consiglio: Out of blue, Eldorado ( con gli E.L.O.) e Vol. 1 (con i Travelling Wilburys)