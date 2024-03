Polignano a Mare, il magistrato Catello Maresca lunedì 4 marzo presenta 'Lo Stato vince sempre'

POLIGNANO A MARE - Il noto magistrato Catello Maresca sarà lunedì 4 marzo a Polignano a Mare, per presentare il suo ultimo libro: “Lo Stato vince sempre” (edizione UNICA - Unione Nazionale Italiana della Cultura Antimafia). La presentazione si svolgerà lunedì 4 alle ore 18 presso Il Libro Possibile Caffè di Polignano. Grande attesa per l’evento che vede la partecipazione in prima persona del magistrato campano: Catello Maresca vanta un impegno attivo nella lotta alla criminalità organizzata già dagli inizi della sua carriera. Dal 2007 ha ricoperto il ruolo di Sostituto Procuratore presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. Maresca ha coordinato le operazioni che hanno portato nel 2011 all’arresto del boss della camorra Michele Zagaria, conosciuto come il ‘capo dei capi’ del clan dei Casalesi e latitante per oltre 16 anni.Successivamente il magistrato napoletano ha rappresentato l’accusa al processo contro il clan dei Casalesi e ha proseguito la sua attività antimafia anche nell’ambito dell’operazione Gomorrah, coordinata dall’Euojust. Sulla cattura di Zagaria, Maresca ha scritto insieme a Francesco Neri “L’ultimo bunker. La vera storia della cattura di Michele Zagaria”.“Lo Stato vince sempre” è invece il manuale più recente di Catello Maresca, in cui si ripercorrono vicende sociali e giudiziarie da una determinante prospettiva: se e dove lo Stato vuole, può vincere. E lo fa. Infatti “Lo Stato vince sempre” è un monito chiave, da diffondere in primis tra le generazioni più giovani sino ad un pubblico più adulto. Un monito, una prospettiva, una verità: perché si pensi che proprio questa fu l’affermazione del boss Michele Zagaria sul punto della sua cattura.Questo e tanti altri casi, che hanno coinvolto in prima persona il dott. Maresca, verranno approfonditi in occasione della presentazione di lunedì. Interverranno presso il Libro Possibile Caffé l’avv. Sonia Mastrodascio e la dott.ssa Anna De Donato, presidente del Consiglio Comunale di Polignano a Mare. A moderare l’evento sarà, invece, la giornalista Tina Raucci. Il ricavato delle vendite del libro sarà devoluto all’associazione UNICA, che attivamente promuove da tempo e sui territori la cultura antimafia.