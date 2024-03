Premiate le farmacie che hanno promosso il Progetto RISP all'Istituto Tumori di Bari

Più di 1400 pazienti iscritti al programma.

767 TAC eseguite.

94% dei casi con danni di diversa natura e gravità identificati.

Importanza della prevenzione:



I risultati del Progetto RISP sottolineano l'importanza della prevenzione per la lotta contro il tumore al polmone. Lo screening polmonare dovrebbe essere inserito nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) per garantire a tutti i cittadini l'accesso a questo servizio fondamentale.



Le farmacie premiate: I risultati del Progetto RISP sottolineano l'importanza della prevenzione per la lotta contro il tumore al polmone. Lo screening polmonare dovrebbe essere inserito nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) per garantire a tutti i cittadini l'accesso a questo servizio fondamentale.





Farmacia Lozupone (Bari)

Farmacia Sgobba (Bitonto)

Farmacia La Fenice (Casamassima)

Farmacia Di Venere (Monopoli)

Farmacia Giannelli (Molfetta)

Un impegno comune per la salute:



La premiazione delle farmacie è un momento importante per celebrare il successo del Progetto RISP e l'impegno di tutti gli attori coinvolti: Istituto Tumori di Bari, Consulta degli Ordini dei Farmacisti di Puglia, Federfarma Puglia e Astrazeneca.



L'obiettivo comune è quello di continuare a promuovere la cultura della prevenzione e migliorare la qualità della vita dei cittadini. La premiazione delle farmacie è un momento importante per celebrare il successo del Progetto RISP e l'impegno di tutti gli attori coinvolti: Istituto Tumori di Bari, Consulta degli Ordini dei Farmacisti di Puglia, Federfarma Puglia e Astrazeneca.L'obiettivo comune è quello di continuare a promuovere la cultura della prevenzione e migliorare la qualità della vita dei cittadini.

BARI - Cinque farmacie pugliesi sono state premiate questa mattina all'Istituto Tumori di Bari per il loro impegno nel Progetto RISP (Rete Italiana di Screening Polmonare). Grazie al loro lavoro, oltre 700 persone hanno potuto sottoporsi a controlli gratuiti per la diagnosi precoce del tumore al polmone.In tre casi, i controlli hanno portato alla scoperta di un tumore al polmone in fase iniziale. I pazienti sono stati tempestivamente curati e sono guariti dalla malattia.Il Progetto RISP ha dimostrato l'efficacia di un modello di prevenzione che vede la farmacia come punto di riferimento per i cittadini. I farmacisti, infatti, hanno svolto un ruolo chiave nell'informare e sensibilizzare la popolazione sull'importanza della diagnosi precoce.