Procuratore di Bari elogia collaborazione dell'amministrazione comunale nella lotta alla criminalità

BARI - Il procuratore di Bari, Roberto Rossi, ha elogiato l'amministrazione comunale per la sua grande collaborazione con la Procura nel raggiungere importanti risultati nella lotta alla criminalità e alla violazione delle regole. Le sue parole sono giunte a margine della firma di un protocollo tra Comune e Procura per le attività inerenti le indagini penali sugli incidenti stradali. Rossi ha sottolineato l'importanza dell'aiuto di tutti nella vigilanza costante e nell'attenzione alle violazioni delle regole.Il procuratore ha fatto riferimento anche alla recente inchiesta della Dda di Bari che ha svelato i legami tra mafia, politica e imprenditoria cittadina, portando a 130 arresti, tra cui quello dell'ex consigliere regionale Giacomo Olivieri (in carcere) e della consigliera comunale Maria Carmen Lorusso, attualmente ai domiciliari. Rossi ha ribadito che l'amministrazione comunale è stata costante nel suo sostegno alle indagini per liberare la città dalla criminalità e si augura che tale impegno continui anche con chi verrà dopo.