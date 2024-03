Oria, La Città di Tutti: 'Speriamo presto nella riapertura del Castello'

- "Dopo i diversi incontri tra i Proprietari del Castello ed il Sindaco Ferretti, che auspichiamo giungano nel più breve tempo possibile alla riapertura del Castello per ridare alla Città di Oria uno strumento indispensabile per il suo sviluppo economico e turistico, diventa per noi incomprensibile la ricerca da parte dell’Amministrazione comunale di un Avvocato al quale affidare il mandato di quantificare i danni economici e promozionali prodotti dalla chiusura di oltre dieci anni dello stesso castello" si legge in una nota stampa a cura del Movimento Politico "La Città di Tutti".