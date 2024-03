Puglia: Emiliano partecipa all'incontro tra la Scuola di Medicina dell'UNIBA e il nuovo DG del Policlinico di Bari

BARI - Questa mattina, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha presenziato all'incontro tenutosi nell'aula "De Benedictis", convocato dal presidente della Scuola di Medicina dell'Università di Bari, Alessandro Dell’Erba, con il nuovo direttore generale dell’azienda ospedaliero universitaria Policlinico di Bari, Antonio Sanguedolce.Al termine dell'importante riunione, Emiliano ha dichiarato: "L'assistenza e la cura delle persone al Policlinico coincidono con la formazione dei medici del futuro. Si tratta di un'azione complessiva che richiede il rispetto delle caratteristiche e delle esigenze di entrambi gli aspetti, talvolta soggetti a conflitto in una struttura complessa come quella del Policlinico".Emiliano ha inoltre evidenziato la necessità di trasformare le sfide in opportunità di successo per pazienti, studenti e docenti, sottolineando l'importanza della collaborazione tra la Scuola di Medicina e la Direzione Strategica del Policlinico.Il nuovo direttore generale del Policlinico di Bari, Antonio Sanguedolce, ha espresso il suo ritorno con emozione e senso di responsabilità, sottolineando il ruolo fondamentale dell'azienda ospedaliero-universitaria nel panorama sanitario nazionale e ribadendo il suo impegno nell'ascoltare, sostenere e promuovere le idee innovative del personale.Alessandro Dell’Erba, presidente della Scuola di Medicina, ha commentato l'incontro, evidenziando la convergenza di scopi ed obiettivi tra la formazione didattica e l'assistenza, fondamentali per garantire un'eccellenza nella formazione dei futuri medici.L'incontro ha confermato l'importanza della sinergia tra istituzioni accademiche e strutture sanitarie nell'ottica di migliorare la qualità dell'assistenza e della formazione medica, assicurando ai cittadini la migliore risposta possibile alle loro esigenze.