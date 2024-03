Puglia: Emiliano promulga legge regionale in materia di istruzione, edilizia e zootecnia

BARI - Nella giornata odierna, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha firmato la promulgazione della legge regionale L.R. 13 "Modifica alla legge regionale 1 agosto 2020, n. 26 (Disposizioni varie urgenti) e disposizioni diverse". Il testo della legge è stato inviato al Bollettino Regionale per la pubblicazione ufficiale.La L.R. 13 introduce una serie di precisazioni e modifiche riguardanti diversi settori, tra cui l'istruzione, l'edilizia e la zootecnia.Tra le disposizioni contenute nella legge regionale:Revoca delle possibilità di edificare corpi edilizi separati accessorii: Viene revocata la possibilità, precedentemente prevista dall'articolo 3 della L.R. 36/2023, di edificare corpi edilizi separati accessorii sullo stesso lotto dell'edificio esistente, a una distanza non superiore a dieci metri. Tale disposizione viene revocata nel caso in cui l'ampliamento in contiguità fisica non risulti tecnicamente o fisicamente realizzabile.Attivazione di tirocini estivi di orientamento: La legge permette l'attivazione di tirocini estivi di orientamento a partire dal sedicesimo anno di età e dall'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Questi tirocini sono rivolti sia alle persone svantaggiate sia a coloro che sono già presi in carico dai servizi sociali e sanitari professionali, inclusi i minori stranieri non accompagnati.Misura di sostegno agli allevamenti zootecnici: Viene istituita una misura di sostegno, integrativa di un aiuto nazionale analogo, per la copertura dei rischi gravanti sugli allevamenti operanti in Puglia. Tale misura è stata introdotta mediante modifica dell'articolo 2 della legge regionale 40/2018.La promulgazione di questa legge regionale evidenzia l'impegno della Regione Puglia nel cercare soluzioni e miglioramenti in diversi settori chiave per lo sviluppo e il benessere della regione stessa.