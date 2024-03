Brindisi, il 2 e 3 aprile workshop per percorsi multisensoriali e spazi ludico-didattici alla Casa del Turista

BRINDISI - Continuano le iniziative interessanti nella città di Brindisi: il 2 e il 3 aprile, presso la Casa del Turista, si terrà un workshop di coprogettazione sul tema dei percorsi multisensoriali e degli spazi ludico-didattici. Organizzato dalla History Digital Library in collaborazione con l’Ufficio del Garante per i Diritti della Persona Disabile del Comune di Brindisi, il workshop sarà guidato dalla Dott.ssa Giuseppina Scarano. - Continuano le iniziative interessanti nella città di Brindisi: il 2 e il 3 aprile, presso la Casa del Turista, si terrà un workshop di coprogettazione sul tema dei percorsi multisensoriali e degli spazi ludico-didattici. Organizzato dalla History Digital Library in collaborazione con l’Ufficio del Garante per i Diritti della Persona Disabile del Comune di Brindisi, il workshop sarà guidato dalla Dott.ssa Giuseppina Scarano.





La prima giornata, il 2 aprile, sarà dedicata a un incontro esclusivo con gli stakeholder al mattino e a una sessione aperta al pubblico nel pomeriggio.





Il giorno successivo, il 3 aprile, verranno esaminati gli esiti degli incontri e delineate le linee guida per la co-progettazione.





L'evento rientra nel progetto "Accessibilità dei luoghi della cultura", sostenuto dal PNRR Next Generation EU, che mira a sviluppare percorsi multisensoriali e spazi ludico-didattici per favorire una partecipazione più ampia alla vita culturale della comunità.





Tra i relatori ci saranno Giuseppe Amoruso, ingegnere e docente del Politecnico di Milano, e Gianfranco Berardi, attore e regista non vedente. Per partecipare, è necessario confermare la propria presenza entro il 30 marzo contattando l'ufficio organizzativo all’indirizzo email info@hdlibrary.it o al numero WhatsApp +393357198729 entro il 30 marzo.





Questo il programma:





2 Aprile 2024





Ore 10:00-12:00: Incontro con gli stakeholder

Presentazione del progetto NexgenerationEU "Accessibilità Casa del Turista"

Verranno presentati gli interventi in fase di realizzazione e si proporrà la costituzione di un tavolo permanente di cooperazione. L’obiettivo è sviluppare una strategia di inclusive design e accessibilità per allestimenti, contenuti e comunicazione come valore fondativo e di sostenibilità del progetto.





Ore 16:00-19:00: Aperto al pubblico con iscrizione obbligatoria

Saluti e introduzione ai lavori

Digitalizzazione e conservazione della memoria dei territori

I professori Giacomo Carito e Giuseppe Marella, alla guida scientifica della History Digital Library, inaugureranno l’evento evidenziando il ruolo essenziale della digitalizzazione nel preservare l’eredità storica e culturale dei territori.

Fruizione dei luoghi della cultura

Il progetto nexgenerationeu "accessibilità della casa del turista"

A cura di Ida de Giorgio, consulente creativo HDL, che illustrerà gli obiettivi e le fasi del progetto.

Percorsi multisensoriali

Brindisi tattile e immersiva

Francesco Iurlaro e Mario Protopapa guideranno i partecipanti attraverso i nuovi percorsi multisensoriali concepiti per arricchire l’esperienza dei visitatori.

Robotica e animazione digitale inclusiva

Robotica educativa

Giorgia Martina e Andrea Amato presenteranno alcune applicazioni innovative della robotica educativa, mostrando come questa tecnologia possa supportare l’apprendimento e l’inclusione.

Competitività e innovazione per l’accessibilità culturale

"Book experience e il progetto di replicabilità"

Giuseppe Amoruso, esperto di progettazione museale e docente presso il Dipartimento di Design del Politecnico di Milano, presenterà il progetto di collaborazione con la History Digital Library al fine di promuovere la creazione di una spin-off. L’impresa sociale dovrà rendere replicabile il progetto di Brindisi e sviluppare nuovi servizi e prodotti che migliorino l’esperienza di fruizione dei luoghi culturali ed il trasferimento tecnologico e delle competenze.

Accesso universale alla cultura

Innovazione e accessibilità

Gianfranco Berardi, attore e regista non vedente, esplorerà l’uso delle tecnologie avanzate per trasformare l’arte e lo spettacolo, rendendoli accessibili a tutti. Illustrerà come adattamenti narrativi supportati dalla tecnologia possono abbattere le barriere sensoriali e culturali.