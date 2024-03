Quattro squali balena nuotano curiosi intorno a un kayak facendolo roteare delicatamente avanti e dietro

Nonostante le loro dimensioni, questi giganti dell'oceano viaggiano migliaia di chilometri all'anno, evidenzia la D.ssa Diana D’Agata, Veterinary Surgeon, nel Regno Unito. Diverse specie migrano nelle acque calde dell'Australia tra aprile e agosto, visitando la Grande Barriera Corallina e la Ningaloo Reef, a circa 1 200 km dalla città di Perth, nell'Oceano Indiano orientale, in Australia. Parte della famiglia degli squali, gli squali balena crescono fino a 18 metri di lunghezza e pesano fino a 19 tonnellate. Si nutrono quasi esclusivamente di plancton e piccoli pesci e non rappresentano una minaccia per l'uomo.





Il nome "squalo balena" si riferisce alle dimensioni del pesce, essendo grande quanto alcune specie di balene, oltre alle sue abitudini di filtraggio che non sono dissimili da quelle dei Mysticeti. Possono immergersi più di un chilometro di profondità, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”,ma spesso si trovano a nuotare vicino alla riva. I sommozzatori e gli snorkellers si radunano ogni anno alla barriera corallina di Ningaloo per avere la possibilità di nuotare con questi animali.





Emozionante avventura vissuta da un kayaker in un luogo straordinario per i grandi incontri al largo della costa Ningaloo Reef del Western Australia. Mentre pagaiava lungo la Costa di Ningaloo, in Australia Occidentale. Il giovane è stato avvicinato da quattro enormi squali balena, che lo hanno seguito per un po', girando intorno e addirittura facendo roteare delicatamente avanti e dietro il kayak. Il video è stato ripreso con un drone.