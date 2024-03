R E L - A Z I O N I: Diritto alla libertà, diritto al rispetto

TRANI - Palazzo delle Arti Beltrani a Trani ospita l'ultimo appuntamento del ciclo di incontri sul complesso mondo delle relazioni.Sabato 23 marzo alle ore 18.00 l'avvocata Michela Labriola, esperta in diritto di famiglia, concluderà il ciclo di incontri "R E L - A Z I O N I" con un focus su "Diritto alla libertà, diritto al rispetto".Precarietà e deriva dei legami caratterizzano la nostra società, creando situazioni problematiche che necessitano di decodifica e interpretazione, ma anche di azioni concrete.Il ciclo di incontri, iniziato lo scorso 24 febbraio, ha visto la partecipazione di professionisti ed esperti che hanno affrontato diverse sfaccettature del mondo delle relazioni, offrendo spunti di riflessione sulla loro evoluzione e crisi nella società contemporanea.L'incontro del 23 marzo si concentrerà sul diritto alla libertà e al rispetto all'interno delle relazioni, in particolare quelle familiari.Michela Labriola, avvocata del Foro di Bari e cultore della materia in Diritto di Famiglia presso l'Università degli Studi di Bari 'Aldo Moro', analizzerà i delicati equilibri tra libertà individuale e rispetto reciproco, con un'attenzione particolare ai compiti genitoriali e al mantenimento di un legame sano anche in caso di separazione.L'ingresso è libero fino a esaurimento posti.Un'occasione importante per riflettere sull'importanza di relazioni sane e consapevoli.