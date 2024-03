La rassegna letteraria 'Libriamiamoci' fa tappa ad Acquaviva delle Fonti presso Palazzo di Città

ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) - Nuovo appuntamento per la rassegna letteraria di Manila Gorio, Libriamiamoci arriva nel comune di Acquaviva delle Fonti a palazzo di città nella sala colafemmina, sabato 23 marzo alle ore 19. - Nuovo appuntamento per la rassegna letteraria di Manila Gorio, Libriamiamoci arriva nel comune di Acquaviva delle Fonti a palazzo di città nella sala colafemmina, sabato 23 marzo alle ore 19.





Un nuovo contenitore letterario e culturale che, attraverso le sue diverse forme, sta crescendo giorno dopo giorno, con rassegne itineranti, festival e premi. Con un filo conduttore ben saldo e ben definito, la cultura come patrimonio principale per la puglia e i suoi territori. Oltre 200 autori in giro per la Puglia a promuovere la lettura e animare dibattiti culturali e confronti letterari.





I Protagonisti di questo nuovo appuntamento saranno un gruppo nutrito di autori e scrittori di fama Nazionale, e non solo, che avranno modo di presentare il loro ultimo capolavoro in un format talk-show condotto dalla stessa Manila Gorio.





Parteciperanno, Teresa Antonacci, Pierfranco Bruni, Edna Magenga, Giuseppe Paccione, Eleonora Coletta, Paolo Miggiano, Grazia Lillo, Angelo Lucarelli, Mariella Bruno, Michelangelo Volpe.





Un particolare ringraziamento ha dichiarato Manila Gorio, devo farlo al Sindaco di Acquaviva delle Fonti Marco Lenoci e all'assessora alla cultura MariaGrazia Barbieri, nonché a tutta l'amministrazione, per aver creduto e sostenuto il progetto.