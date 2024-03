Rapina a mano armata in un bar di Foggia: bottino di poche decine di euro

FOGGIA - Tre persone con il volto coperto, una delle quali armata di fucile, hanno rapinato un bar nella tarda serata di ieri in via.Il fatto è avvenuto intorno alle 23:00. I tre malviventi sono entrati nel locale quando non c’erano clienti e hanno minacciato il titolare con il fucile, costringendolo a consegnare l’incasso della giornata, che ammontava a poche decine di euro, e un apparecchio cambiamonete.Dopo la rapina, i tre sono scappati a bordo di un’auto che li attendeva all’esterno del bar.La polizia è stata immediatamente allertata e ha avviato le indagini. Gli agenti stanno visionando le immagini della videosorveglianza del bar e della zona circostante per cercare di identificare i tre rapinatori.Al momento non ci sono tracce dei malviventi. La polizia sta vagliando tutte le ipotesi, compresa quella che la rapina possa essere stata opera di una banda di professionisti.L'episodio ha destato grande apprensione tra i cittadini di Foggia. La città è stata negli ultimi mesi teatro di diversi episodi di criminalità, tra cui rapine e furti.Le forze dell'ordine stanno intensificando i controlli sul territorio per cercare di arginare il fenomeno.