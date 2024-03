Rottamazione delle cartelle esattoriali: più tempo per pagare e stralcio dopo 5 anni

Contribuenti in difficoltà economica con un debito fino a 120.000 euro: avranno a disposizione 84 rate (ora sono 72) dal 2025, che aumenteranno nel tempo fino a poter arrivare a 120.

Contribuenti che documentano problemi finanziari e hanno un debito superiore a 120.000 euro: avranno la possibilità di pagare in dieci anni.

Un'altra novità riguarda la notifica delle cartelle esattoriali, che da gennaio non potranno avvenire oltre il nono mese dall'accertamento dell'evasione. Inoltre, dopo cinque anni di inutili tentativi di riscuotere il dovuto, il Fisco potrà stralciare i crediti vantati dall'Erario.Infine, è stata istituita una commissione (presieduta da un magistrato della Corte dei Conti e da rappresentanti del Tesoro e dell'Agenzia delle Entrate) per analizzare il magazzino dei tributi mai versati, molti dei quali multe di piccola entità, che ammonta a 1.200 miliardi di euro.Si tratta di una cifra da capogiro, ma che è quasi tutta persa perché in capo a defunti, nullatenenti, imprese chiuse o fallite. Si calcola che se ne potrebbero recuperare, a fatica, solo 100 miliardi.