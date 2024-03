Un aereo da trasporto militare Il-76 si è schiantato in Russia dopo avere perso quota in fase di decollo in un aeroporto nella regione di Ivanovo. Lo ha reso noto il Ministero della Difesa della Federazione Russa, secondo cui "a bordo c'erano 8 membri dell'equipaggio e 7 passeggeri". Lo schianto, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sarebbe stato provato da un incendio a uno dei motori durante il decollo.