Saint-Gobain Italia rafforza la sua presenza in Puglia

BARI - La formazione e la prossimità si confermano due aspetti fondamentali del Gruppo internazionale, che annuncia una maggiore presenza nel territorio di Bari.Saint-Gobain Italia, azienda leader nel settore dell'edilizia sostenibile e rinomata per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di nuove generazioni di materiali innovativi, ha inaugurato oggi a Bari, in viale Francesco de Blasio 21, il suo nuovo centro Academy. All'evento erano presenti le principali Istituzioni locali, tra cui il Vicesindaco Eugenio Di Sciascio e il Direttore Generale del Consorzio ASI Domenico Mariani.Lo spazio, di circa 100 mq complessivi, è stato realizzato accanto all'attuale deposito di Saint-Gobain Italia e rappresenta la 12esima sede dell’Academy in Italia. "La promozione di un’edilizia innovativa e sostenibile attraverso la formazione è per noi un pilastro fondamentale. Con l’inaugurazione dello Spazio Academy a Bari vogliamo avvicinarci ai professionisti locali del settore delle costruzioni con le nostre competenze e le nostre soluzioni", ha dichiarato Gaetano Terrasini, CEO di Saint-Gobain Italia.Il deposito di Bari, nato inizialmente per le lastre di vetro prodotte a Pisa, nel tempo è diventato un importante hub di distribuzione per altri materiali prodotti in Italia a marchio Gyproc, Isover e Weber. Entro la fine del 2024, nel sito sarà avviato un nuovo impianto per la produzione di premiscelati tecnici, che permetterà a Saint-Gobain Italia di servire in maniera ottimale il mercato locale e le regioni limitrofe."La scelta della città in cui realizzare il nostro 27° sito produttivo italiano è ricaduta su Bari sin da subito, per la sua ricca storia industriale, la sua posizione strategica e lo spirito di evoluzione che ha saputo cogliere negli ultimi anni, con il supporto di un’amministrazione locale attiva e dinamica", ha concluso Terrasini.La prossimità e la formazione sono tra i pilastri su cui Saint-Gobain, da quasi 360 anni, poggia il suo valore, contribuendo attivamente alla ragione d’essere del Gruppo MAKING THE WORLD A BETTER HOME: progettare materiali e soluzioni che hanno un impatto positivo sulla vita di tutti e che garantiscono benessere, comfort abitativo e sicurezza, nel rispetto del binomio uomo e natura per il bene del pianeta.