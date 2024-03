Taranto, al Teatro Fusco arriva il tour '60+40 100% Mario Venuti'

TARANTO - I successi di una vita insieme ai brani più recenti, in quella che si preannuncia, a detta del cantautore stesso, "a very cool night". Mario Venuti, sabato 23 marzo alle ore 21.00, sbarca al Teatro Fusco con il suo tour "60+40 100% Mario Venuti", una chiusura col botto per lo straordinario palinsesto musicale messo a punto dallo storico teatro tarantino in collaborazione con l’Amministrazione comunale, e con il supporto del Teatro Pubblico Pugliese. - I successi di una vita insieme ai brani più recenti, in quella che si preannuncia, a detta del cantautore stesso, "a very cool night". Mario Venuti, sabato 23 marzo alle ore 21.00, sbarca al Teatro Fusco con il suo tour "60+40 100% Mario Venuti", una chiusura col botto per lo straordinario palinsesto musicale messo a punto dallo storico teatro tarantino in collaborazione con l’Amministrazione comunale, e con il supporto del Teatro Pubblico Pugliese.





L’assessore comunale alla Cultura e agli Eventi, Angelica Lussoso, nel sottolineare l’ottima scelta della programmazione musicale da parte della Direzione del Teatro Fusco, saluta l’arrivo a Taranto del grande cantautore siciliano: "L’Amministrazione comunale ed il Teatro Fusco hanno lavorato instancabilmente sia per rafforzare la sinergia fra cultura e spettacolo, che è fondamentale per la crescita artistica della nostra città, sia per allestire un cartellone d’eccezione con l’obiettivo di esaltare alcuni tra i migliori interpreti della musica nazionale, come Mario Venuti. Con questo concerto, il nostro splendido Teatro si conferma una volta di più come la casa naturale della musica d’autore".





"60+40 100% Mario Venuti" è lo speciale tour nei teatri e nei club con cui il cantautore e chitarrista siciliano festeggia con i suoi fan due importanti milestone: i 60 anni di età e i 40 anni di carriera. Un appuntamento unico, che lo stesso artista ha definito "un concerto più vicino al jazz che al pop rock" dove non mancherà "una spruzzata di Brasile".





Dagli anni ’80 e dai primi passi con la band "Denovo" fino poi al 1994 e all’esordio da solista, dalle partecipazioni a Sanremo nei primi anni Duemila con "Crudele", "Un altro posto nel mondo" e "A ferro e fuoco" fino al decennio in cui sperimenta e crea di più, con gli album "L’ultimo romantico", "Il tramonto dell’Occidente", "Motore di vita" e "Soyuz 10". Aperto alle contaminazioni e alle culture, non ha mai nascosto il suo amore per il Sudamerica, come dimostra il singolo del 19 maggio scorso, "Napoli-Bahia", anticipo del nuovo disco, in cui crea un ideale "ponte" tra due mondi così diversi ma così vicini, quello delle sconfinate spiagge brasiliane e quello della città multiforme ai piedi del Vesuvio. Il singolo successivo, "Segui i tuoi demoni" e il conseguente tour estivo, non hanno fatto altro che far aumentare l’hype nei confronti di questo speciale "doppio anniversario".





Ad accompagnare Mario Venuti sul palco ci saranno Pierpaolo Latina al pianoforte, Giuseppe Tringali alla batteria e Vincenzo Virgillito al contrabbasso.





"Mario Venuti è un artista capace sempre di trasportarci in luoghi lontani grazie alla sua musica – ha commentato Michelangelo Busco, direttore del Teatro comunale Fusco –. Il nostro teatro si riempirà delle sue sonorità coinvolgenti, e per il pubblico sarà un’autentica festa".





Biglietti in vendita sul circuito Vivaticket. Poltrona platea intero € 25, ridotto € 20 + diritto di prevendita; Galleria intero € 20, ridotto € 15 + diritto di prevendita; Palchi visibilità limitata € 10 + diritto di prevendita. I giornalisti che volessero richiedere accrediti per lo spettacolo sono pregati di fare domanda entro e non oltre venerdì 22 marzo al seguente numero: 3208221720.