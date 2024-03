Sequestrate quattro aree demaniali trasformate in discariche abusive a Trani

TRANI - Quattro aree demaniali, estese complessivamente per 2.660 metri quadrati, sono state sequestrate dal personale della capitaneria di porto a Trani perché trasformate in discariche abusive. Le zone in questione si trovano sul litorale nord della città e sono state scoperte contenere scarti di lavori edili, rimasugli di pelletteria, parti di ricambio di autoveicoli, rifiuti ingombranti e resti di imbarcazioni in vetroresina.Le indagini, coordinate dalla Procura di Trani, sono in corso al fine di individuare e identificare i responsabili dello sversamento illecito di rifiuti, che arreca danni all'ambiente e compromette la qualità della vita dei cittadini. L'operazione di sequestro evidenzia l'impegno delle autorità nel contrastare il fenomeno delle discariche abusive e nell'assicurare il rispetto delle normative ambientali per la tutela del territorio e della salute pubblica.