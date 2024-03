Presentazione del volume 'Taranto tra pistole e ciminiere, ieri e oggi. Storia di saghe criminali'

- L’Università, per definizione, ma anche per vocazione, è la voce di una comunità, di una città, dei suoi problemi, dei suoi progetti e della sua storia. Così, dato che la storia recente di Taranto annota anche un periodo cupo, quello che, fra la fine degli anni ’80 e gli inizi degli anni ’90 del secolo scorso, registrò un picco di delinquenza organizzata che insanguinò le strade di Taranto, con oltre 165 morti ammazzati, e, poiché quel periodo buio è stato raccontato nel libro "Taranto, tra pistole e ciminiere, ieri e oggi - Storia di saghe criminali" di Nicolangelo Ghizzardi e Arturo Guastella, ecco l’occasione per parlarne insieme.