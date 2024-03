Serie C: Il Taranto cede 1-0 contro la Casertana al Pinto

Il Taranto subisce la settima sconfitta in trasferta della stagione, perdendo 1-0 contro la Casertana al "Pinto" durante la trentaquattresima giornata del girone C di Serie C. A decidere la partita è stata la rete segnata al 10' del primo tempo da Curcio, con un preciso tiro di destro su assist di Damian.Questa è la nona sconfitta complessiva in campionato per la squadra guidata da Ezio Capuano, che attualmente si trova al sesto posto in classifica con 53 punti. Per la Casertana, invece, è l'ottava vittoria interna della stagione. Con questa vittoria, la squadra campana conquista la quattordicesima vittoria nel girone C di Serie C e raggiunge quota 55 punti, confermandosi ai vertici della classifica.