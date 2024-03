Serie C: Il Foggia sconfitto 3-0 dal Latina al "Francioni"

- Il Foggia subisce la nona sconfitta in trasferta della stagione, perdendo 3-0 contro il Latina al "Francioni" durante la trentaquattresima giornata del girone C di Serie C.Nel primo tempo, al 12', i laziali passano in vantaggio grazie a Marino, che sigla il gol del vantaggio con un preciso tocco al volo su assist di Vona. Nella ripresa, il Latina raddoppia con Fabrizi, che realizza un rasoterra di destro, mentre al 93' Fella trasforma un rigore, concesso per un fallo del portiere Perina su Mazzocco, siglando la terza rete dei pontini.Questa è la tredicesima sconfitta in campionato per il Foggia, che attualmente si trova al decimo posto in classifica con 45 punti. Per il Latina, invece, è la sesta vittoria interna della stagione. Con questa vittoria, la squadra laziali conquista l'undicesima vittoria nel girone C di Serie C e si posiziona all'ottavo posto con 51 punti.