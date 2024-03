Serie C, Juve Stabia-Taranto match clou

I campani, primi con 64 punti dopo la vittoria 3-1 contro il Latina al “Francioni” nella trentesima giornata, cercheranno un successo per fare un passo in avanti importante verso la promozione in Serie B. Nei pugliesi giocheranno esterni Calvano e Matera, regista Bifulco, in attacco De Marchi e Kanoutè. Nella Juve Stabia agiranno sulle fasce Leone e Buglio, trequartista Piscopo, in avanti Candellone e Adorante. Arbitrerà Mattia Ubaldi della sezione di Roma. Nell’ andata i campani vinsero 2-0 allo “Iacovone”.

Juve Stabia-Taranto è il match clou della trentunesima giornata del girone C di Serie C. La gara si disputerà lunedì 11 marzo alle 20,45 al “Menti”. Gli jonici dovranno vincere per risalire in classifica dopo la penalizzazione di 4 punti, che li ha visti scendere dal terzo al quinto posto con 49 punti, inflitta ieri pomeriggio dal TFN, il Tribunale Federale Nazionale, per non aver pagato i contributi entro il 16 dicembre 2023 e una rata del debito concordato con l’ Agenzia delle Entrate.