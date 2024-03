Tv, 'Avanti un altro!': lunedì 11 marzo tra i concorrenti l'ostunese Alessandro Sozzi

In televisione, e precisamente su Canale 5, proseguono con grande successo le puntate del programma "Avanti un altro!" condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti. In televisione, e precisamente su Canale 5, proseguono con grande successo le puntate del programma "Avanti un altro!" condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti.





E, tra i concorrenti del noto programma tv, parteciperà un giovane pugliese: Alessandro Sozzi di Ostuni (BR). La puntata in cui sarà presente, andrà in onda lunedì 11 marzo 2024 a partire dalle ore 18:50.





Per quel che riguarda Alessandro, classe 1981, trasferitosi a Torino dopo aver frequentato il liceo Calamo, oggi lavora nella sede del capoluogo piemontese di una delle più grandi aziende di telecomunicazioni italiane.

Nonostante Alessandro sia lontano dalla sua Terra, è sempre attento e vicino alle dinamiche sociali (e non) del suo paese di origine che non ha mai abbandonato definitivamente, al punto tale che a lui piace definirsi "vivere fra qui e lì".

Da sempre fan di Paolo Bonolis, lo ha portato per la prima volta ad essere concorrente nel suo quiz televisivo che sembra volgere oramai alla sua ultima stagione e nel quale...è assolutamente vietato "prendersi troppo sul serio".





Per far sentire il calore di tutta la comunità ostunese (e non solo) ad Alessandro Sozzi, per fare il tifo per lui e supportarlo, non resta altro che sintonizzarsi lunedì 11 marzo su Canale 5, a partire dalle ore 18:50, e trascorrere in sua compagnia un'ora di totale goliardica spensieratezza.