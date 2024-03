Serie A, il Lecce pareggia 1-1 con il Frosinone allo Stirpe

Nel secondo tempo al16’ il Lecce pareggia per merito di Krstovic su rigore concesso per un fallo del portiere Cerofolini su Krstovic. Il penalty viene ripetuto dopo che Rafia se lo fa parare da Cerofolini perché alcuni giocatori dei laziali entrano in area di rigore prima della conclusione del centrocampista tunisino dei salentini. Al 19’ Gelli del Frosinone colpisce la traversa. Al 26’ è annullata una rete a Brescianini dei ciociari per fuorigioco. Al 98’ Kajo Jorge dei laziali di testa non riesce a schiacciare in porta. Il Lecce è al tredicesimo posto in classifica con 25 punti insieme all’ Empoli.

- Sesto pareggio esterno del Lecce in questo campionato. I salentini impattano 1-1 contro il Frosinone allo “Stirpe” nella ventisettesima giornata di Serie A. Nel primo tempo al 4’ Cheddira dei laziali va vicino al gol. Al 13’ Banda del Lecce sfiora la rete. Al 27’ Pongracic dei giallorossi pugliesi non concretizza una buona occasione. L’ arbitro Marco Guida della sezione di Torre Annunziata in provincia di Napoli concede due minuti di recupero e al 47’ il Frosinone passa in vantaggio con Cheddira, tocco al volo.