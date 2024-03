Serie A, il Lecce sfida il Frosinone

Il Lecce sfiderà domani alle 15 il Frosinone allo “Stirpe” nella ventisettesima giornata di Serie A. I salentini dovranno vincere per avvicinarsi alla salvezza e i laziali cercheranno il successo per lasciare il quintultimo posto in classifica. Nel Lecce giocheranno come esterni Blin e Kaba, regista Almqvist, in attacco Piccoli e Banda.

Nel Frosinone agiranno sulle fasce Brescianini e Barrenechea, trequartista Gelli, in avanti Cheddira e Soulè. Arbitrerà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata in provincia di Napoli. Nell’ andata i giallorossi pugliesi vinsero 2-1 al “Via del Mare”. La partita si giocherà nella massima serie a Frosinone per la prima volta nella storia.