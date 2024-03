Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica: Bari si mobilita con la Lilt

Gazebo informativo e degustazione di olio extravergine d'oliva: Sabato 16 marzo, dalle 10 alle 20, in via Sparano angolo via Abate Gimma, la Lilt sarà presente con un gazebo per distribuire materiale informativo e opuscoli sulla prevenzione dei tumori. Sarà possibile anche degustare l'olio extravergine d'oliva, simbolo della campagna SNPO 2024.

Consulenze specialistiche gratuite: Dal 18 al 22 marzo, negli ambulatori Lilt di Bari (corso Italia, 187), saranno offerte consulenze specialistiche gratuite in diverse discipline, tra cui senologia, ginecologia, dermatologia, endocrinologia, otorinolaringoiatria, alimentazione, urologia e gastroenterologia. Prenotazione telefonica ai numeri 080.5210404 / 080.521038.

Incontri a tema con medici specialisti: Dal 18 al 22 marzo, nella sala incontri degli ambulatori Lilt di Bari (corso Italia, 187), dalle 18 alle 19, si terranno incontri a tema con medici specialisti. Si parlerà di cavo orale, alimentazione e prevenzione, mammella, collo dell'utero e pelle.



La presidente della Lilt Bari, Marisa Cataldo, sottolinea l'importanza della campagna: "L'obiettivo è quello di promuovere l'adesione a programmi di screening e alle vaccinazioni contro le infezioni note nel causare il cancro, come l'HPV, e di divulgare buone pratiche, utili a ridurre i fattori di rischio, come il fumo, l'obesità, la sedentarietà, l'abuso di alcol e l'esposizione a raggi UV".



L'assessora al Welfare del Comune di Bari, Francesca Bottalico, ribadisce il sostegno dell'amministrazione comunale: "Siamo orgogliosi di essere al fianco della Lilt in questa importante campagna. La prevenzione è fondamentale per migliorare la salute e il benessere della persona e il suo stato psicologico".



Il direttore sanitario della Lilt Bari, Gianni Izzi, invita i cittadini a partecipare alle iniziative: "Durante la Settimana Nazionale per la prevenzione oncologica, tutti i cittadini potranno effettuare visite ed esami gratuiti che mirano ad escludere o ad individuare il più precocemente possibile le patologie oncologiche".



La Lilt Bari invita la cittadinanza a partecipare attivamente alle iniziative in programma per la SNPO 2024. La prevenzione è il primo passo per vincere il cancro.



Per informazioni:



Sito web Lilt Bari: https://www.liltbari.it/



Telefono: 080.5210404 / 080.521038

